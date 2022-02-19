Медики назвали диеты, которые точно не помогут сбросить вес

Врач-диетолог высшей категории Светлана Фус назвала три популярные диеты, которые на самом деле бесполезны. К тому же слепое следование им может нанести вред организму.

Эксперт рассказала, что низкокалорийная, низкоуглеводная и очищающая диеты бесполезны. Они основаны не на принципах здорового питания, а на веяниях моды, ограничениях и запретах. Такие диеты имеют временный эффект.

Об том пишет Change.

Правильное питание, по словам эксперта, — не диеты, а ежедневный рацион, обогащённый необходимыми витаминами и минералами, при этом не нужно исключать какие-то конкретные продукты. И придерживаться привычки питаться правильно нужно всю жизнь, а не какое-то время.

Вам не нужно терять сознание от полезных жиров и готовить на сухой сковороде без масла. Не надо выбрасывать яичные желтки, красные яблоки и отдавать ужин врагу.

Ешьте настоящую еду, грамотно сбалансированную, и при этом худейте и чувствуйте себя хорошо, советует врач.

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