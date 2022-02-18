Ученые показали, как клетки формируют органы

Ученые из Женевского университета смогли в лабораторных условиях заставить мышечные клетки воспроизводить простые формы. Эксперимент был проведен в рамках исследования того, как именно происходит формирование органов и тканей.
Чтобы прийти к результату биохимики объединили свои усилия с физиками. Они предприняли попытку проверить гипотезу, которая говорит, что многоклеточная ткань способна к тому, чтобы «доделываться» самостоятельно.
Как рассказал профессор кафедры биохимии и теоретической физики Карстен Крузе, спираль, концентрирующая клеточные силы в своем центре, аккумулирует там новообразованные клетки путем клеточного деления.
По словам ученых, топологические дефекты позволяют контролировать организацию клеток, а затем определяют форму, в которую клетки будут перестраиваться.
Этот процесс удалось зафиксировать на видео. Ознакомиться с ним можно ниже:
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Еще напомним, что ученые назвали продукт, который ускоряет старение организма. Ученый из Великобритании Дэвид Ганн в течение многих лет проводил собственные исследования, пытаясь выяснить, почему люди одного возраста выглядят по-разному. Британский эксперт провел собственное исследование и выяснил, что один из продуктов, который почти каждый человек употребляет ежедневно, может привести к быстрому старению организма.
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