Жозеп Боррель назвал сроки, когда решится исход войны в Украине

Боррель призвал союзников «искать пылящиеся танки» на своих складах и направлять их в Киев.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил в среду, что исход войны россии* с Украиной будет решаться «этой весной и летом».

Выступая на встрече ЕС в Брюсселе, Боррель подчеркнул, что слишком много времени было потрачено на обсуждение того, следует ли отправлять танки в Украину или нет, а россия в это время готовила свое наступление. «Время имеет решающее значение и измеряется человеческими жизнями», — подчеркнул Боррелл.

Он призвал союзников «искать пылящиеся танки» на своих складах и направлять их в Киев. Боррель повторил, что для установления прочного мира в Европе президент россии владимир путин не должен выиграть эту войну, а Украина должна выйти победителем.

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Напомним, что бывший офицер фсб рф и террорист игорь гиркин (стрелков) рассказал о признаке, который отличает настоящего президента россии владимира путина от его двойников. По его словам, настоящий кремлевский диктатор избегает публичности и никогда не появляется в окружении толпы – для этого у него есть двойники.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.