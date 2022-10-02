Жуткие кадры: Армения обвинила Азербайджан в расстреле военнопленных

После появления в соцсетях с расстрелом неназванных армянских пленных азербайджанцами Армения потребовала проведения международного расследования.

В МИД Армении утверждают, что опубликованные кадры свидетельствуют о «военных преступлениях вооруженных сил Азербайджана – внесудебные убийства армянских военнопленных, пытки армянских военнослужащих, в том числе женщин, осквернение тел».

Об этом сообщает News.am.

В Армении требуют, чтобы «вопиющие военные преступления» Азербайджана в этот и предыдущий периоды расследовали.

«Мы будем последовательными в озвучивании проблемы на соответствующих международных площадках и в инстанциях, привлечении виновных и организаторов вышеуказанных преступлений к ответственности, в том числе с применением международных санкций», – рассказали в министерстве.

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, мировые государства должны «решительно осудить это военное преступление и принять соответствующие меры, чтобы остановить агрессию Азербайджана».

Генеральная прокуратура Азербайджана утверждает, что по факту публикаций в интернете видео, где видны противоправные действия в отношении армянских военнослужащих, проведут полное и всестороннее расследование. Азербайджанская сторона намерена установить подлинность видео, время и место съемки, личности военных. Представители США и Европейского Союза требуют, чтобы это военное преступление расследовали, а виновных в нем наказали.

Ранее мы рассказывали, что Шин Бет и полиция арестовали членов ИГИЛ, планировавших несколько терактов.

Также «Курсор» сообщал о том, что Армения отказалась в учениях ОДКБ в Казахстане.

Помимо этого, недавно командир-неонацист рф Алексей Мильчаков призвал убивать и пытать пленных украинцев, а также предоставил детальную инструкцию для совершения преступных действия.