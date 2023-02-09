Жуткие кадры: сирийский мальчик снял себя под завалами

Видео, циркулирующее в Интернете, показывает сирийского мальчика под обломками после землетрясения на этой неделе.

Сирийский мальчик снял себя, застрявшего под обломками после землетрясения, которое произошло в Турции и Сирии в понедельник.

«Я не знаю, умру я или останусь в живых, — говорит мальчик в видео, которое распространилось в Интернете в среду. — Я не знаю, как описать чувство человека, который прошел через это под обломками».

«Как видите, это под обломками, — добавляет он, когда слышны звуки падения обломков. — Здесь больше двух, трех или четырех семей и наших соседей. Да поможет нам Бог. Я не могу это описать». Также на видео можно услышать крик женщины.

Во вторник официальные лица Всемирной организации здравоохранения предупредили, что число погибших в Сирии и Турции в результате разрушительного землетрясения в понедельник может превысить 20 000 человек.

После первого землетрясения было зарегистрировано более 240 афтершоков, в том числе один силой 7,5 балла по шкале Рихтера.

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