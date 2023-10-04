Жуткое ДТП с пассажирским автобусом в Италии - известны новые подробности

Транспортное средство пробило ограждение и упало с 10-метровой высоты на железнодорожные пути.

Во вторник вечером, 3 октября, в пригороде Венеции (Италия) произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 21 человек, среди них - четверо детей. Некоторые пассажиры заживо сгорели в транспортном средстве.

Об этом сообщает BBC.

Пассажирский автобус, перевозивший иностранцев, пробил ограждение и рухнул с 10-метровой высоты на железнодорожные пути, после чего вспыхнул сильный пожар. При падении он задел провода контактной сети над путями. Транспортное средство могло работать на метане, это могло способствовать быстрому распространению огня.

Мэр Венеции Луиджи Бурджанари приехал на местно происшествия, подчеркнув, что произошла огромная трагедия, 19 человек умерли сразу, а двое - в больнице. Некоторые из пострадавших в порядке, а некоторые находятся в критическом состоянии.

"Апокалиптическая сцена. Нет слов", — отметил он.

По словам губернатора, среди погибших и раненых есть граждане Италии и иностранцы. В СМИ отмечают, что среди жертв аварии было пятеро украинцев и немцы (количество пока не называют). Среди пострадавших — три украинца, один хорват, один немец и один француз.

Причина аварии пока неизвестна. Министр транспорта Маттео Сальвини предположил, что катастрофа могла произойти из-за внезапного недомогания водителя.

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