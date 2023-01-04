Звезда Голливуда Джереми Реннер показал жуткое фото с больничной койки после аварии

Звезда «Соколиного глаза» Джереми Реннер поблагодарил фанатов за их «добрые слова» в своем первом посте в социальных сетях после несчастного случая во время уборки снега.

В коротком посте в Instagram, где он поделился селфи, Реннер написал: «Спасибо всем за добрые слова. Я не в состоянии, чтобы печатать. Но я посылаю вам всем любовь».

#Avengers actor Jeremy Renner, ( 51-year-old) shared a photo & a Message from his hospital bed after a snow plow accident. "Thank you all for your kind words,". "I'm too messed up now to type. But I send love to you all." pic.twitter.com/InwN9gO2cJ — Christopher Kanagaraj (@Chrissuccess) January 4, 2023

Сообщается, что в воскресенье в Неваде Реннер убирал снег с частной подъездной дорожки, чтобы члены его семьи могли покинуть дом после того, как они вместе отметили праздники. Реннера сбил ратрак по очистке снега после того, как машина начала откатываться, когда его не было на сиденье водителя. Он получил серьезные травмы во время попытки вернуться в ратрак.

Сообщается, что власти не считают, что Реннер был в состоянии алкогольного опьянения во время инцидента, и назвали это «трагическим несчастным случаем».

Представитель Реннера ранее сообщил CNN, что актер получил «тупую травму груди и ортопедические травмы».

51-летний актер уже перенес две операции по устранению травм, сообщил CNN источник, близкий к актеру.

«Джереми чувствует себя хорошо, бодрствует, разговаривает и в хорошем настроении, — говорилось в новом заявлении представителя актера, опубликованном во вторник вечером. — Он остается в отделении интенсивной терапии в критическом, но стабильном состоянии. Он потрясен демонстрацией любви и поддержки».

Читайте также: Марк Цукерберг поделился фотографией беременной жены.