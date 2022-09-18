Смотрич: Мы возьмемся за руки в следующем правительстве и сделаем революцию

Транспортная проблема является вызовом не только для Иудеи и Самарии, но и в целом для Израиля.

Об этом во время встречи с главой регионального совета Самарии Йоси Даганом на строительстве объездной дороги Хавара в Самарии заявил лидер партии «Религиозный сионизм», бывший министр транспорта Бецалэль Смотрич, сообщает inn.co.il.

По словам Смотрича, «те, кто хочет привести еще один миллион поселенцев в Иудею и Самарию, должны модернизировать старую, опасную и нетранспортабельную дорожную инфраструктуру».

«Эта дорога является прекрасным примером сотрудничества между Йоси и мной, и вообще между областными советами в Иудее и Самарии по урегулированию. 4-5 лет назад Йосси возглавил лагерь протеста перед тогдашним премьер-министром, и результатом стало бюджетирование объездных дорог в Иудее и Самарии после более чем 20 лет непрокладки ни одной дороги», — сказал Смотрич.

По его словам, существует много других планов — таких, как расширение шоссе 55 от Ариэля через Тапух в долину реки Иордан до двух полос.

«Мы возьмемся за руки с божьей помощью в следующем правительстве и начнем революцию», — добавил Смотрич.

Как сообщал Курсор, лидер партии Религиозный сионизм Бецалель Смотрич считает, что нужно запретить арабские политические партии, а также поделился опасениями касаемо «резни» со стороны «тысяч арабских бунтовщиков» в военное время.

Лидер ультраправого политической силы упомянул о сотнях тысячах незаконных единиц оружия, «направленных в момент истины против израильских граждан», а также о том, что тысячи арабских бунтовщиков имеют «лучшее оружие» и спускают его в израильские города и поселки.

Также Курсор информировал о том, что Бецалель Смотрич прокомментировал раскол в партии «Руах Ционит», а также разрыв между Айелет Шакед и Йоаз Хендель.