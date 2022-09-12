Смотрич призвал запретить арабские политические партии в Израиле

Лидер партии Религиозный сионизм Бецалель Смотрич считает, что нужно запретить арабские политические партии, а также поделился опасениями касаемо «резни» со стороны «тысяч арабских бунтовщиков» в военное время.

Депутат Кнессета заявил об этом в своем выступлении в Институте по борьбе с терроризмом в Университете Райхмана в Герцлии. Смотрич считает, что наибольшая угроза Израилю исходит от «националистических элементов среди арабских израильтян».

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Лидер ультраправого политической силы упомянул о сотнях тысячах незаконных единиц оружия, «направленных в момент истины против израильских граждан», а также о том, что тысячи арабских бунтовщиков имеют «лучшее оружие» и спускают его в израильские города и поселки. Также Смотрич высказался о массовых убийствах в то время, когда «израильские силы безопасности задействованы или растянуты до предела на нескольких фронтах войны».

По мнению политика, первый шаг для борьбы с этими угрозами – объявление арабских политических партий вне закона. Он считает, что их следует запретить, потому что они поддерживают вооруженную борьбу против Израиля.

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