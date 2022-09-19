Блок Нетаниягу получил 62 места после распада Объединенного арабского списка — опрос

Согласно опросу, проведенному Direct Polls и опубликованному 14-м каналом накануне, если бы новые выборы были проведены, то «Ликуд» и его союзники, включая ШАС, «Яадут а -Тора» и Религиозную сионистскую партию, выиграли бы в общей сложности 62 места по сравнению с 61 местом в опросе прямых опросов на прошлой неделе.

Лево-арабский блок потерял одно место, с 53 мест в опросе на прошлой неделе до 52 мест, в то время как правоцентристский «Исраэль Бейтену» сохранил шесть мест.

«Ликуд» лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу остается крупнейшей партией в Кнессете с 34 местами, в то время как «Еш Атид» премьер-министра Яира Лапида находится на втором месте с 22 местами — идентичные результаты для обеих партий по сравнению с опросом на прошлой неделе.

Альянс Религиозной сионистской партии с Отцмой Иегудит и Ноамом получил одно место, увеличившись до 12 мандатов, в то время как ШАС и «Яадут а -Тора» стабильно удерживали 9 и 7 мест соответственно.

Партия «Еврейский дом», которая на прошлой неделе объединилась с «Яминой», остается ниже минимального порога с 2,2% голосов, что меньше 3,25%, необходимых для прохождения в Кнессет.

Авода получит 5 мест, как и в ходе опроса на прошлой неделе, в то время как МЕРЕЦ снизился с пяти мест до четырех. Партия «Лагерь государственников» — слияние «Кахоль-Лаван» и «Тиква Хадаша» — получила одно место, поднявшись до 13 мест.

В предыдущем опросе прямых опросов «Объединенный арабский список», включая Балада, получил 5 мест. Теперь, после разделения, Хадаш-Таал получил 4 места, а Балад не смог преодолеть порог, получив всего 1,6%. РААМ также получил 4 места.

Ранее Курсор писал, что Либерман потребовал от ЦИК дисквалифицировать партию «Балад»: чем ему это выгодно. Либерман не заинтересован в расколе Объединенного арабского списка, поэтому обратился в Центризбирком с призывом отстранить «Балад» от участия в выборах.

Курсор сообщал, что в Еш Атид прокомментировали свою причастность к распаду Объединенного списка. В партии премьер-министра Яира Лапида отреагировали на обличительное заявление лидера «Балад» Сами Абу Шахаде.

Также мы публиковали свежий рейтинг партий: кого израильтяне поддерживают больше всего. Результаты последнего опроса показывают, что национал-либеральная политическая партия «Ликуд» получила бы на ближайших выборах 60 мест в Кнессете. Это на одного представителя больше по сравнению с опросом, опубликованным в среду.