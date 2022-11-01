Экстремисты облили опасным веществом избирательные участки в Рамат-Бейт-Шемеше

Агрессивно настроенные ультраортодоксы облили несколько избирательных участков в Рамат-Бейт-Шемеше.

Об этом сообщает Jpost.

Полиция расследует факт появления на некоторых участках ядовитой жидкости.

Целью экстремистов являлось помешать жителям города проголосовать во вторник утром.

Полиция расследует инцидент.

Ранее Курсор писал про день выборов: особенности и перспективы. Большинство участков открыты с 7:00 до 22:00. Первые официальные данные ЦИК могут появиться поздно к полуночи во вторник или уже за полночь.

Также мы сообщали о режиме повышенной безопасности: какие меры приняты перед выборами. В Иудее и Самарии ввели всеобщий карантин в связи с угрозой терактов. Полиция и силовики находятся в режиме повышенной готовности в день выборов.

Ранее наш сайт писал, что Герцог обратился к американским евреям накануне выборов в Израиле. По словам президента, результаты голосования могут «понравиться или не понравиться, но голос израильского народа следует уважать».

Также Курсор информировал о том, сколько израильтян не верят в честные результаты выборов. Результаты исследования представил Израильский институт демократии.

Кроме того, редакция писала, что Герцог обратился к американским евреям накануне выборов в Израиле.

Также Курсор информировал о том, сколько израильтян не верят в честные результаты выборов.