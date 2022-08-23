Стало известно, кто занял первые места на праймериз Религиозного сионизма

Нынешние депутаты занимают первые места на праймериз «Религиозного сионизма». Сообщается также, что Смотрич ведет переговоры с бывшим депутатом «Ямины» Амихаем Шикли о включении в совместный список.

Нынешние законодатели лидируют по первичным результатам прймериз «Религиозного сионизма». Так, депутаты Кнессета Офир Софер, Орит Струк, Симха Ротман и Михал Вальдигер, соответственно, занимают с первого по четвертое места в списке партии позади лидера партии Бецалеля Смотрича.

Новички Цви Суккот и Арнон Сигал занимают места ниже вероятного ожидаемого порога партии, занимая пятое и восьмое места соответственно.

Хотя в настоящее время Смотрич баллотируется отдельно, ожидается, что перед выборами 1 ноября он попытается воссоединиться с ультраправой партией «Оцма Иегудит» депутата Кнессета Итамара Бен-Гвира.

«Я взываю к Итамару — моя рука протянута к единству, — сказал Смотрич, объявляя первичные результаты, признавая, что лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу настаивает на слиянии, чтобы сохранить голоса правых.

Вместе Смотрич и Бен-Гвир занимают от 10 до 13 мест.

Сообщается также, что Смотрич ведет переговоры с бывшим депутатом «Ямины» Амихаем Шикли о включении в совместный список.

На сегодняшних предварительных выборах проголосовали 81% из 24 000 зарегистрированных членов партии.

«Курсор» писал ранее, что Бен-Гвир заявил, что идет в Кнессет самостоятельно.

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