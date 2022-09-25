Шакед рассказала, в каком случае Нетаниягу поможет ее партии «Еврейский дом»

Министр внутренних дел говорит, что у лидера оппозиции не будет иного выбора, кроме как сменить курс и помочь партии «Еврейский дом», если она укрепится в опросах.

Председатель «Еврейского дома», министр внутренних дел Айелет Шакед, заявила в закрытых беседах, что если ее доля достигнет 2,5% в опросах, лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху вмешается, чтобы помочь партии преодолеть избирательный барьер, сообщил Кан Решет Бет в воскресенье утром.

На переговорах Шакед спросили, как она сможет сократить разрыв между тем, что ее партия получает на выборах, согласно опросам, и избирательным порогом. В ответ на вопрос она ответила: «Задача не в том, чтобы пройти избирательный барьер, который составляет 3,25%. Скорее, достаточно, чтобы мы стояли на уровне 2,5 — 2,7%, и тогда Нетаниягу позаботится о том, чтобы мы преодолели избирательный порог».

При этом она говорит сказала народу, что если ее партия станет сильнее, то у Нетаниягу не будет выбора, и он прикажет партии «Ликуд» прекратить нападать на нее и даже будет помогать им, как он помогает партии «Религиозный сионизм».

Ранее Курсор писал, что почти половина израильтян считают, что Нетаниягу вернется на пост премьера — опрос.

Также наш сайт информировал, что Айелет Шакед заявила Нетаниягу: «Без меня у вас нет правительства».