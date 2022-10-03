СМИ сообщают о разногласиях в партии харедим

Один ветеран-депутат раскритиковал коллегу и заявил, что «ему не хватает политического опыта».

«Агудат Исраэль» и «Дегель ха-Тора», две фракции, входящие в партию «Яадут а-Тора», возможно, решили сохранить единство между собой, но разногласий по-прежнему предостаточно, сообщает Behadrey Haredim.

В интервью Merkaz Ha’inyanim депутат Кнессета Моше Гафни, который возглавляет «Дегель ха-Тора», сказал, что после подписания соглашения о совместной кампании отношения между ним и Ицхаком Голдкнопфом, главой «Агудат Исраэль» и «Яадут а-Тора», «очень хорошие».

«С того момента, когда было решено, что мы идем вместе, мы сразу встретились, и сейчас все в порядке», — сказал он.

В то же время он раскритиковал требование Голдкнопфа сохранить Министерство финансов в следующем правительстве.

«Раввин Голдкнопф еще не имеет опыта в вопросах политики. Он не был вовлечен в это до сегодняшнего дня. Он был вовлечен в другие важные вещи», — пояснил Гафни.

«Совершенно ясно, что с того момента, когда мы побежим вместе, нам нужно будет проводить совместные обсуждения после того, как будут результаты выборов, относительно того, что мы требуем в коалиционном соглашении», — добавил Гафни.

Ранее Курсор писал, что Арье Дери предупреждает судей Верховного суда. Председатель ШАС Арье Дери заявил, что, «если БАГАЦ лишит меня права быть министром — мы отменим это законом».

Выборы в Израиле: Арье Дери и Моше Гафни больше не разговаривают. Глава партии «Дегель ха-Тора» Моше Гафни больше не разговаривает с главой партии ШАС Арье Дери, по словам высокопоставленного чиновника «Яадут а-Тора».

Курсор сообщал, что опрос показал, получит ли правый блок необходимое большинство в Кнессете. Религиозная сионистская партия может получить 14 мест, как показывает новый опрос.

Кроме этого, лидер МЕРЕЦ озвучила планы на будущее правительство. Захава Гальон выразила готовность «поступиться принципами» в вопросах религии и государства ради возможности включить в коалицию ультраортодоксальные партии.

Напомним, что председатель партии РААМ Мансур Аббас пообещал не поддерживать лидера оппозиции Беньямина Нетаниягу в попытке сформировать правительство после следующих выборов и обвинил его в безудержной вспышке насильственных преступлений, с которыми столкнулась арабская община в последние годы.