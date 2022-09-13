Матан Кахана: Я все время говорил, что Шакед предпочтет Нетаниягу

Депутат Кнессета Матан Кахана от Партии национального единства отреагировал на репортаж Galei Tzahal (Армейское радио Израиля) о соглашении, подписанном между Айелет Шакед и партией «Еврейский дом».

«Мне не очень приятно признавать, что я уже говорил вам об этом, о том, что Шакед хотела бы и предпочла бы Нетаниягу на посту премьер-министра Израиля. Я не мог согласиться с этим, и поэтому я не баллотируюсь с ней», — сказал Кахана.

Вчера министр внутренних дел Айелет Шакед впервые заявила, что будет рекомендовать бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу в качестве следующего премьер-министра, если она преодолеет избирательный барьер на выборах для 25-го Кнессета в ноябре.

«Я поддерживаю широкое правительство, но я, вероятно, порекомендую Нетаниягу. Я порекомендую того, у кого будет больше мандатов и у кого будут лучшие шансы сформировать правительство. Ситуация очень сложная, страна больна, узкое правительство не выживет», — заявила Шакед.

Ранее в понедельник было объявлено, что партии «Ямина» и «Еврейский дом» договорились баллотироваться вместе по общему списку на предстоящих выборах в Кнессет.

Ранее мы информировали, что Мейрав Михаэли заявила, что Лапид ведет себя истерично. Авода во главе с Мейрав Михаэли не намерена объединяться в общий список перед выборами с партией МЕРЕЦ, поскольку, по ее словам, это может повредить блоку.

Также мы сообщали, что партия НДИ опубликовала список кандидатов на выборах в Кнессет.