Нетаниягу: Мы получили огромный вотум доверия, мы на пороге великой победы

Председатель «Ликуда» Биньямин Нетаниягу выступил в штаб-квартире партии после того, как экзитполы показали, что его блок получил достаточно мест в Кнессете для формирования правительства.

«Большое спасибо, большое спасибо. Сегодня мы получили огромный вотум доверия. Я хотел бы прежде всего поблагодарить граждан Израиля. Я видел удивительные вещи — граждан старше 90 или 100 лет, которые стояли в очереди, зная, что это критические выборы», — заявил Нетаниягу.

«Сегодня мы получили огромный вотум доверия от народа Израиля. Еще раз стало ясно, что «Ликуд» является крупнейшей партией в Израиле, со значительным отрывом от всех других партий. Нам все еще нужно дождаться истинных результатов. , но ясно одно: наш путь, путь «Ликуда» себя оправдал. Я должен отметить, что наши партнеры в национальном лагере также добились значительных успехов. Спасибо им», — сказал он.

«Нам еще нужно подождать. Но путь «Ликуда» зарекомендовал себя. С 52 мест на последних выборах мы находимся на пороге очень большой победы, и масштабы перемен, произошедших здесь за последний год, не должны быть недооцененным. Народ хочет другого пути, это совершенно ясно. Они хотят безопасности, удешевления жизни. Они хотят силы, а не слабости, они хотят твердости с мудростью. Они хотят восстановить национальную гордость,и хотят еврейского государства», — отметил политик.

Нетаниягу также ясно дал понять о своих намерениях в отношении коалиции, которую он планирует сформировать, заявив, что он сформирует коалицию «национального лагеря». Он также сообщил, что поговорил со своими партнерами и поздравил их с успехом.

Нетаниягу потребовал сохранить чистоту выборов, возможно, намекая на возможную разницу между экзитполами и результатами выборов.

Политик также сказал, что «израильская общественность проголосовала за национальную гордость и еврейское государство».

Ранее Курсор писал, что ЦИК обнародовал данные после подсчета 44,4% голосов. 1 ноября состоялись выборы в Кнессет, Центральная избирательная комиссия продолжает подсчет голосов избирателей.

Кроме этого, появились первые комментарии политиков после оглашения результатов экзитполов. «Ликуд» начинает осторожно праздновать победу, тогда как в «Еш Атид» предлагают дождаться официальных результатов голосования.

Как сообщал Курсор, победу на выборах в Кнессет получил «Ликуд». Об этом свидетельствуют данные экзитполов, проведенных четырьмя телеканалми.

Также Курсор информировал о том, что в «Ликуд» призвали отправить подкрепления полиции на все избирательные участки в арабском секторе.