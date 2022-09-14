Новый опрос: правый блок набирает 60 мест, а Шакед не проходит в Кнессет

Опрос также показал, как повлияет совместная кампания МЕРЕЦ-Авода на расстановку сил.

Опрос, проведенный социологом Дуди Хасидом для Kan News, показывает, что если бы выборы состоялись сегодня, правый блок получил бы 60 мест.

Партии, составляющие нынешнее правительство, получили бы только 55 мест без «Объединенного списка». Опрос показал, что «Ликуд» получает 32 места, «Еш Атид» — 32 места, «Лагерь государственников» — 12 мест, Религиозный сионизм — 12 мест, ШАС — 9 мест, «Яадут а-Тора» — 7 мест, МЕРЕЦ — 5 мест, Авода — 5 мест, «Объединенный список» — 5 мест, «Исраэль Бейтену» — 5 мест, РААМ — 4 места.

«Еврейский дом» Айелет Шакед, «Новая экономическая партия» Ярона Залехи и «Огненная молодежная партия» Хадара Мухтара не преодолели бы избирательный барьер.

В опросе задавался вопрос, что произойдет, если МЕРЕЦ и Авода объединятся. Тогда «Ликуд» Биньямина Нетаняигу и «Еш Атид» Яира Лапида получат по одному месту, поднявшись до 33 и 25 мест соответственно.

Объединенный список МЕРЕЦ-Авода получит 9 мест, что на одно меньше, чем если бы они баллотировались отдельно. Религиозный сионизм потеряет место и опустится до 11. В других партиях изменений не будет.

Ранее Курсор писал, что Смотрич пророчит Бен-Гвиру высокую должность в потенциальном правительстве Нетаниягу. Крайне правый политик прогнозирует, что «Религиозный сионизм» станет третьим по величине после выборов, и говорит, что большая заслуга в этом принадлежит Бен-Гвиру.

Ранее министр связи Йоаз Хендель заявил, что покинет политику и не примет участие в предстоящих выборах. Хендель признался, что последнее сформированное правительство, куда он входил, реализовало его личное видение единства.

Наша редакция писала, что новый опрос показал, сколько мест получит Беннет, если вернется в политику.