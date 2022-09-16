Новый опрос: Правый блок получает большинство

Айелет Шакед заявила, что «еще пол-места, и у нас будет правое правительство».

Новый опрос, проведенный институтом «Прямые опросы» для новостей 14 канала, показывает, что если бы выборы состоялись сегодня, то «Ликуд» получил бы 34 места, а партия «Еш Атид» — 22 места.

Список «Лагерь государственников» получит 12 мест, в то время как партия Религиозного сионизма получит 11 мест, ШАС — 9 мест, а «Яадут а-Тора» — 7 мест.

Исраэль Бейтену получит 6 мест, Авода, МЕРЕЦ и «Объединенный арабский список» получат по 5 мест каждая, РААМ — 4 места.

Партия «Еврейский дом» во главе с Айелет Шакед не преодолела избирательный барьер, набрав 2,9% голосов.

Опрос показывает, что правый блок Биньямина Нетаниягу получил 61 место, что достаточно для того, чтобы незначительное большинство сформировало следующее правительство.

Министр внутренних дел Айелет Шакед отреагировала на результаты опроса и сообщила израильским национальным новостям: «Еще половина мандата для «Еврейского дома» и есть правое правительство».

Опрос проводился еще до того, как БАЛАД отделился от Объединенного списка, поэтому картина может быть иной.

Ранее Курсор писал, что Нир Орбах заявил, что временно уходит из политики. Бывший депутат «Ямины» Нир Орбах объявил перед крайним сроком предоставлениями партиями окончательных список кандидатов о том, что берет паузу в политической деятельности.

Курсор сообщал, что новый опрос показал, кого израильтяне хотят видеть новым премьер-министром Израиля. Шакед все еще не может преодолеть избирательный барьер после заключения союза с «Еврейским домом».

Напомним, что лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу пообещал, что будет руководить своим политическим блоком, пока не сформирует новое правительство.