Нир Орбах заявил, что временно уходит из политики

Бывший депутат «Ямины» Нир Орбах объявил перед крайним сроком предоставлениями партиями окончательных список кандидатов о том, что берет паузу в политической деятельности.

По его словам, уход из политики будет лишь временным.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

«Я лично намерен сделать все, что в моих силах, за пределами списка, чтобы религиозные сионисты проголосовали за создание правого правительства», – сказал Орбах.

Напомним, что в августе этого года Орбах перестал иметь политический дом после того, как партия «Ямина», которую создали Беннет и Шакед, прекратила свое существование. Тогда политик сказал, что не ищет партию, к которой хотел бы присоединиться. Также он признался своей супруге, что на предстоящих выборах, вероятно, не будет состоять в каких-либо списках кандидатов.

«Мне придется выбирать между голосованием за Айелет Шакед или за «Ликуд». Я склоняюсь к «Ликуду», но это не та партия, к которой я мог бы присоединиться. Единственным подходящим вариантом для меня была партия «Сионистский дух», но, к сожалению, Айелет Шакед пошла по другому пути», – сказал Орбах.

Помимо этого, политик заявлял, что не может представить себе присоединение к партии «Сионистский дух» из-за направления, в котором та движется. Больше об этом читайте в нашем материале.

Ранее мы рассказывали, что глава партии «Авода» Мейрав Михаэли ищет силовиков на второе место в списке, но желающие пока что отсутствуют. Согласно предварительным данным, уже два намеченных претендента отказались, а кандидатуру Омера Бар Леви Михаэли отбросила сама.

Также «Курсор» сообщал о результатах нового опроса касаемо того, кого израильтяне хотят видеть на посту премьер-министра Израиля. Два политических блока, которые возглавляют Лапид и Нетаниягу, остаются в тупике, потому что не получают большинства из 61 места в кнессете, куда входят 120 депутатов. Однако, согласно опросу, один из блоков является чуть более сильным.