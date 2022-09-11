Орбах: Хорошо, что Шакед рассталась с Хенделем

Депутат Кнессета считает, что нынешняя министр внутренних дел имеет немного шансов попасть в будущий парламент. Также, по словам Орбаха, правительство действительно опиралось на членов Кнессета от «Объединенного списка», и именно по этой причине он решил выйти из коалиции.

У нынешней министра внутренних дел Израиля Айелет Шакед есть немного шансов попасть в состав нового Кнессета.

Об этом заявил действующий парламентарий, экс-председатель партии «Еврейский дом» Нир Орбах, сообщает Kikar.

По словам Орбаха, Шакед была права, «расторгнув партнерство» с Хенделем, и теперь она должна вступить в «Еврейский дом», однако, по его словам, и сейчас ей будет трудно пройти в следующий Кнессет.

Орбах признал, что все представители правых, которые были партнерами в формировании нынешнего израильского правительства, сейчас расплачиваются «по политическим счетам».

Нир Орбах также признал, что правительство действительно опиралось на членов Кнессета от «Объединенного списка», и, по его словам, именно по этой причине он решил выйти из коалиции.

Как сообщал Курсор, министр внутренних дел Айелет Шакед близка к новому политическому партнерству через несколько часов после того, как разошлась с Йоазом Хенделем. Шакед, унаследовавшая бразды правления «Яминой» от Нафтали Беннета после того, как тот решил сделать перерыв в политике, в июле присоединилась к фракции Хенделя «Дерех Эрец», чтобы сформировать новую партию «Сионистский дух».

Также Курсор информировал о том, что Нир Орбах обратился с призывом к министру внутренних дел Айелет Шакед и Бецалелю Смотричу, возглавляющему «Религиозный сионизм», баллотироваться по единому списку в Кнессет 25-го созыва.

«Можно продолжать ходить по кругу и пытаться целыми днями решать вопрос о союзе Смотрич — Бен-Гвир. Но если Шакед и Смотрич не объединятся, то у правого блока не будет 61 места в Кнессете», — заявил Орбах.