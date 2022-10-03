Опрос показал, получит ли правый блок необходимое большинство в Кнессете

Кнессет находится в тупике, новый опрос, опубликованный накануне, показывает, что правый религиозный блок и блок против Нетаниягу делят по 60 мест каждый.

Новый опрос, проведенный Project Midgam и опубликованный 13-м каналом, показал, что, если бы новые выборы были проведены, то правый религиозный блок не получил бы абсолютного большинства на одно место. Это означает снижение на одно место по сравнению с предыдущим опросом Project Midgam.

В новом опросе «Ликуд» потерял одно место, с 32 мест в конце сентября до 31 мандата, в то время как партия «Еш Атид» сохранила 25 мест. Альянс Религиозной сионистской партии с «Оцма Иегудит» и «Ноам», по прогнозам, станет третьей по величине фракцией в Кнессете с 14 местами — столько же, сколько партия получила в ходе последнего опроса.

Партия «Лагерь государственников» получил одно место в опросе, поднявшись с 11 мандатов до 12, в то время как «Исраэль Бейтейну» стабильно удерживала пять мест.

Среди харедимских фракций ШАС получила 8 мест, как и в предыдущем опросе, в то время как «Яадут а-Тора» получил 7 мест.

Авода и МЕРЕЦ получили по 5 мест, как и в предыдущем опросе. Объединенный арабский список и альянс Хадаш-Тааль, получили по 4 места каждый, как и в предыдущем опросе.

Партия «Еврейский дом» министра внутренних дел Айелет Шакед не смогла преодолеть избирательный барьер в 3,25%, получив всего 2,0% голосов. Арабская националистическая партия Балад также получила 2,0% голосов.

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу остается главным кандидатом на пост премьер-министра, которого поддержали 45% респондентов, по сравнению с Яиром Лапидом, которого в очном противостоянии поддержали 33% респондентов.

Столкнувшись с Бени Ганцем, Нетаниягу был фаворитом 45% респондентов, по сравнению с 30%, которые говорят, что предпочитают Ганца.

Ранее Курсор писал, что лидер МЕРЕЦ озвучила планы на будущее правительство. Захава Гальон выразила готовность «поступиться принципами» в вопросах религии и государства ради возможности включить в коалицию ультраортодоксальные партии.

Как сообщал Курсор, председатель партии РААМ Мансур Аббас пообещал не поддерживать лидера оппозиции Беньямина Нетаниягу в попытке сформировать правительство после следующих выборов и обвинил его в безудержной вспышке насильственных преступлений, с которыми столкнулась арабская община в последние годы.

Курсор информировал о том, что лидеры партий «Религиозный сионизм» и «Оцма Иегудит», Смотрич и Бен-Гвир, призвали Шакед отказаться от участия в выборах. Министр внутренних дел не обошла эту критику стороной.