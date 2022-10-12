Опрос: Правый блок потерял большинство

Партия «Еврейский дом» Айелет Шакед приближается к минимальному порогу, в то время как блоку Биньямина Нетаниягу не хватает большинства.

Право-религиозный блок немного упал в последнем опросе Кнессета перед ноябрьскими выборами, не оставив четкого пути ни премьер-министру Яиру Лапиду, ни оппозиции Биньямину Нетаниягу для формирования нового правительства.

Новый опрос, проведенный Panels Politics и опубликованный радио 103FM, показал, что если бы выборы состоялись сегодня, четыре партии, связанные с лидером оппозиции Нетаниягу — «Ликуд», ШАС, «Яадут а-Тора» и Религиозная сионистская партия — получить в общей сложности 60 мест — на одно меньше большинства и на одно меньше, чем блок получил в предыдущем политическом опросе Panels, опубликованном в прошлую пятницу.

Партии, входящие в нынешнюю правительственную коалицию, добились чистого прироста на одно место в опросе на этой неделе, увеличившись с 55 мест на прошлой неделе до 56, а оставшиеся четыре мандата достались объединенному арабскому списку фракций Хадаш и Таал, который сейчас в оппозиции.

«Ликуд» в опросах на этой неделе оставался стабильным, получив 32 места, в то время как альянс Религиозной сионистской партии с «Оцма Йегудит» и «Ноам» потерял одно место, с 14 до 13 мандатов.

Шас и «Яадут а-Тора» стабильно удерживали 8 и 7 мест соответственно. Партия «Еврейский дом» министра внутренних дел Айелет Шакед выросла до 2,6%, но остается ниже избирательного порога в 3,25%.

Партия премьер-министра Лапида «Еш Атид» получила два места в опросе, поднявшись с 23 мандатов до 25, в то время как альянс «Лагерь государственников» партий «Кахоль-Лаван» и «Тиква Хадаша» опустился с 12 мест до 11, что является самым низким показателем списка в опросе.

Авода и МЕРЕЦ получили по 5 мест, в то время как Объединенный арабский список едва преодолел избирательный барьер, получив 4 места.

Арабская националистическая партия Балад, которая ранее баллотировалась вместе с Хадаш и Таал в составе Объединенного арабского списка, набрала в опросе 1,2%, что намного ниже минимума для прохождения в Кнессет.

Партия экономической свободы члена Кнессета Ямина Абир Кара получила 1,6% в опросе. Остальные небольшие партии набрали менее 1%.

Ранее Курсор писал, что опрос показал, что блок Нетаниягу не набирает большинство в новом Кнессете. По данным социологов, арабские партии пребывают в шаге от блокирующего процента. Кроме того, набирает обороты партии Смутрича и Бен-Гвира.

Как сообщал Курсор, если правящая коалиция не сложится, Лапид продолжит единолично возглавлять правительство и на протяжении следующего избирательного цикла. Так, согласно израильскому закону, премьер-министром, в том числе сменным по ротации, может быть только депутат Кнессета. Нафтали Беннет не баллотируется в Кнессет 25 созыва, поэтому после выборов он покинет и пост сменного премьер-министра.

Напомним, что опрос показал, что блок Нетаниягу проиграет, если Шакед выйдет из гонки. «Еврейский дом» может не пройти избирательный барьер, и если он выпадет, то партия Ликуд, возглавляемая Нетаниягу, тоже проиграет.