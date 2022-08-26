Орбах рассказал, какой союз партий может спасти правый блок на выборах

Нир Орбах рассказал, что может помочь правому блоку получить необходимое большинство в Кнессете.

Депутат Кнессета Нир Орбах, представитель распавшейся «Ямины», обратился с призывом к министру внутренних дел Айелет Шакед, которая возглавила партию «Руах Ционит», и Бецалелю Смотричу, возглавляющего «Религиозный сионизм», баллотироваться по единому списку в Кнессет 25-го созыва.

Он сделал это заявление, несмотря на серьезные разногласия между Шакед и Смотричем, так как у политиков различное мнение касательно сформированного тогдашнему правительству Беннета-Лапида.

«Можно продолжать ходить по кругу и пытаться целыми днями решать вопрос о союзе Смотрич — Бен-Гвир. Но если Шакед и Смотрич не объединятся, то у правого блока не будет 61 места в Кнессете», — заявил Орбах.

Орбах заявил такое, основываясь на результате опроса Maariv, согласно которому, правый блок во главе с лидером оппозиции Биньямином Нетаниягу получил бы 58 мест. При этом «Религиозный сионизм» с трудом может преодолеть избирательный барьер, чтобы получить 4 места в Кнессете, а и получает 4 мандата, а «Руах Ционит» вообще не сможет попасть в Кнессет.

Опрос: Ни один блок не сможет сформировать правительство. Если бы выборы состоялись сегодня, Ликуд во главе с Нетаниягу получил бы 31 место, партия Еш Атид получила бы 23 места, а Государственный лагерь — 13 мест.

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Биньямин Нетаниягу исследует последствия раскола между правыми партиями. «Ликуд» проводит опросы, чтобы выяснить, может ли раскол правых быть благоприятным для партии.

«Страшно представить, какие будут результаты»: Либерман обрушился на Нетаниягу. Председатель «Ликуда» опубликовал экономический план для следующего правительства, который включает немедленные меры по значительному снижению цен на рынках. Либерман раскритиковал заявление лидера оппозиции.

Курсор сообщал, что Смотрич ответил на ультиматум Бен-Гвира. Бецалель Смотрич ответил на требования, которые выдвинул Итамар Бен-Гвир после обнародования результатов последнего опроса.

Ранее редакция нашего сайта информировала, что, согласно новому опросу, блок во главе с Нетаниягу сможет получить большинство.

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