Партия Ноам согласилась баллотироваться с религиозным сионизмом

На предстоящих выборах в Кнессет ультраправая партия Ноам будет баллотироваться в объединенном списке Религиозного сионизма и Оцма-Иегудит. Решение было принято после встречи с Нетаниягу.

В партии Ноам, где центральная партийная платформа решительно настроена против ЛГБТ, пригрозили проведением одиночной гонки, а также затянули переговоры до сегодняшнего дня, всего за несколько минут до того, как Религиозный сионизм должен был представить свой список в Кнессете ЦИК.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

За несколько часов до этого объявления состоялась встреча лидера оппозиции БиньяминА Нетаниягу и духовного лидера Ноама, раввина Цви Тау. Первый пытался подтолкнуть партию к объединению с Религиозным сионизмом, как они это делали раньше. Это сделано для того, чтобы избежать потери голосов правых, если партия не перейдет границу избирательного порога.

«После продолжительной встречи с раввинами партии было решено выполнить просьбу бывшего премьер-министра Биньямина Нетаньяху о вступлении в союз Религиозного сионизма и занять 11-е место», – рассказал депутат Кнессета партии Ави Маоз в послании журналистам.

Ранее мы рассказывали, что Пиратская партия регистрируется для участия в предстоящих выборах в Кнессет. Ее члены, надевшие капитанские фуражки и пушистые жилеты, заявили о желании отменить избирательный барьер, чтобы позволить небольшим партиям пройти в Кнессет.

Также «Курсор» сообщал, что Зеэв Элькин, представляющий «лагерь государственников», считает, что Лапид не сможет сформировать правительство. Также он назвал имя единственного человека, с которым, как он считает, готовы работать представители обоих блоков.

Помимо этого, в преддверии выборов в Израиле провели новый социологический опрос. Он показал, что если бы выборы состоялись сегодня, то правому блоку удалось бы получить 60 мест.