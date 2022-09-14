Глава партии Ноам: «Члены аппарата ПА убивают евреев»

Израильские военные неоднократно уже попадали под обстрел во время ночных рейдов на территории иудеи и Самарии.

Председатель партии «Ноам», член Кнессета Ави Маоз, отреагировал на гибель офицера ЦАХАЛа в результате нападения возле контрольно-пропускного пункта Джалма.

Об этом сообщает 7Israel National News.

«Мое сердце болит перед лицом тяжелой новости о гибели офицера ЦАХАЛа в результате сегодняшней атаки. Я выражаю искренние соболезнования его дорогой семье», — написал он.

«Это всего лишь один из десятков случаев, когда члены палестинского аппарата используют свое оружие для убийства евреев. У нас нет партнера по миру — только враги, которые сделают все, чтобы уничтожить еврейское государство. Государству Израиль нужно сделать один шаг». опередить наших врагов и решительно и решительно уничтожить терроризм», — добавил Маоз.

СМИ сообщают, что двумя террористами, убитыми солдатами ЦАХАЛа, являются Ахмад Айман Ибрагим Абед, 21-летний житель Кафр-Дана недалеко от Дженина, и Абд аль-Рахман Хани Абед. Ахмед Айман был сотрудником аппарата безопасности ПА.

Ранее Курсор писал, что стало известно, кто взял на себя ответственность за убийство офицера ЦАХАЛа под Дженином. Армия обороны Израиля опубликовала отчет о том, что во время перестрелки с террористами возле забора безопасности был убит офицер ЦАХАЛа.

Курсор сообщал, что утром во вторник обстрелу подверглась инженерная машина минобороны, работавшая вдоль заграждения в том же районе. Пострадавших нет, но автомобиль поврежден.

Напомним, что в Самарии произошла серьезная перестрелка с участием ЦАХАЛа: все подробности. По словам военных, подозреваемые «нейтрализованы» после того, как их заметили в стыковой зоне к северу от Дженина.