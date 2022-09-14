Лапид не может сформировать правительство — Элькин

Зеэв Элькин считает, что министр обороны Бени Ганц — «единственный человек, с которым люди из обоих блоков готовы работать».

Министр строительства и жилищного строительства Зеэв Элькин («лагерь государственников») подчеркнул, что независимо от того, сколько мест в Кнессете получит партия «Еш Атид» временного премьер-министра Яира Лапида, он не сможет сформировать правительство.

Об этом сообщает 7Israel National News.

Элькин заявил: «Лапид, по всем данным , не может сформировать правительство. Неважно, сколько мест он получит, потому что он не в состоянии преодолеть раздел между блоками. Единственный вариант — правительство с «Объединенным арабским списком», и это вариант, частью которого мы не будем».

По словам Элькина, министр обороны Бени Ганц, возглавляющий «Лагерь государственников», «является единственным человеком, с которым люди из обоих блоков готовы работать и который может объединить [их] и сформировать правительство».

Элькин также сказал, что, по его мнению, упрямство Лапида приведет к шестым выборам, которые состоятся, пока он еще исполняет обязанности премьер-министра.

«Понятно, что продолжение существующего варианта — его единственный вариант стать премьер-министром, не заявляя при этом, что он делает это намеренно. Нет другого варианта, когда он может сформировать правительство во главе с ним — только продолжение временного правительства», — сказал Элькин.

Отвечая на вопрос об относительно небольшом количестве мест в его партии, Элькин сказал: «После слияния мы являемся третьей по величине партией, и с тех пор, как мы объединились, глава «Ликуда», депутат Кнессета Биньямин Нетаниягу не получает 61 места в Кнессете, поэтому цели остановить Нетаниягу и создать третий вариант из двух вариантов правительства Нетаниягу или шестых выборов были достигнуты».

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