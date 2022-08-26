Бен-Гвир и Смотрич идут на выборы единым списком

18:09, Сегодня
Выборы в Кнессет
протест итамара бен-гвира у шхемских ворот фото
Фото: Yonatan Sindel/FLASH90

Депутаты Смотрич и Бен-Гвир в очередной раз приняли решение о совместном баллотировании в Кнессет после встречи с лидером оппозиции Нетаниягу.

Лидер оппозиции Нетаниягу принял сегодня Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича на трехсторонней встрече в Кейсарии. После встречи депутаты Смотрич и Бен-Гвир объявили, что вместе пойдут на выборы в Кнессет 25-го созыва.

Бен-Гвир и Смотрич выступили с совместным заявлением, сказав, что объединение является шагом, который укрепит национальный лагерь и приведет к созданию в Израиле стабильного правого правительства.

Нетаниягу поприветствовал соглашение: «Единство — это то, что обеспечит победу национального лагеря и создание стабильного национального правительства на следующие 4 года».

Ранее мы писали, что новый опрос, проведенный для Channel 12 News, показал, что если партии «Оцма Йегудит» и «Религиозный сионизм» объединяться, блок, который возглавляет партия Биньямина Нетаниягу «Ликудом», получит 59 мест в Кнессете.

Напомним также, что Нир Орбах рассказал, какой союз партий может спасти правый блок на выборах.

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Автор материала:
Ирен Давид
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