Бен-Гвир и Смотрич идут на выборы единым списком

Депутаты Смотрич и Бен-Гвир в очередной раз приняли решение о совместном баллотировании в Кнессет после встречи с лидером оппозиции Нетаниягу.

Лидер оппозиции Нетаниягу принял сегодня Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича на трехсторонней встрече в Кейсарии. После встречи депутаты Смотрич и Бен-Гвир объявили, что вместе пойдут на выборы в Кнессет 25-го созыва.

Бен-Гвир и Смотрич выступили с совместным заявлением, сказав, что объединение является шагом, который укрепит национальный лагерь и приведет к созданию в Израиле стабильного правого правительства.

בתום הפגישה עם נתניהו: סמוטריץ' ובן גביר חתמו על הסכם לריצה משותפתhttps://t.co/iLT9foH3pP

צילום: פלאש 90 pic.twitter.com/tGWtiZnZW3 — החדשות — N12 (@N12News) August 26, 2022

Нетаниягу поприветствовал соглашение: «Единство — это то, что обеспечит победу национального лагеря и создание стабильного национального правительства на следующие 4 года».

Ранее мы писали, что новый опрос, проведенный для Channel 12 News, показал, что если партии «Оцма Йегудит» и «Религиозный сионизм» объединяться, блок, который возглавляет партия Биньямина Нетаниягу «Ликудом», получит 59 мест в Кнессете.

Напомним также, что Нир Орбах рассказал, какой союз партий может спасти правый блок на выборах.