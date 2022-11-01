Самое удивительное голосование: в сети опубликовали видео выборов в океанариуме

В соцсетях появилось интересное видео, на котором запечатлено самый необычный способ волеизъявления. Голосовать под водой вместе с акулами решили сотрудники океанариума.

Работники океанариума в Эйлате проявили свою гражданскую позицию крайне необычно.

Об этом сообщает Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Работники океанариума проголосовали вместе с акулами.

Ранее Курсор писал про день выборов: особенности и перспективы. Большинство участков открыты с 7:00 до 22:00. Первые официальные данные ЦИК могут появиться поздно к полуночи во вторник или уже за полночь.

Также мы сообщали о режиме повышенной безопасности: какие меры приняты перед выборами. В Иудее и Самарии ввели всеобщий карантин в связи с угрозой терактов. Полиция и силовики находятся в режиме повышенной готовности в день выборов.

Ранее наш сайт писал, что Герцог обратился к американским евреям накануне выборов в Израиле. По словам президента, результаты голосования могут «понравиться или не понравиться, но голос израильского народа следует уважать».

Также Курсор информировал о том, сколько израильтян не верят в честные результаты выборов. Результаты исследования представил Израильский институт демократии.

Кроме того, редакция писала, что Герцог обратился к американским евреям накануне выборов в Израиле.

Также Курсор информировал о том, сколько израильтян не верят в честные результаты выборов. Результаты исследования представил Израильский институт демократии