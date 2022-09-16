Уловка правого лагеря обеспечит Смотричу и Бен-Гвиру дополнительное финансирование

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Религиозно-сионистскую партию как несколько разных партий. При этом в самой партии сообщили: «Регистрация производится в соответствии со всеми законами и в соответствии с соглашением».

Для увеличения финансирования партий союз Религиозно-сионистской партии с «Оцма Иегудит» представил в избирательную комиссию пять разных партий.

Об этом сообщает kikar.

Таким образом, у религиозных сионистов появится возможность значительно увеличить финансирование выборов из государственной казны, которое исчисляется сотнями тысяч шекелей.

Как это было сделано? Регистрация проведена так, что полностью фиктивным образом депутат Кнессета Орит Штрук, избранный на «религиозных сионистских» праймериз, зарегистрировался в качестве члена партии «Атид Эхад».

В то же время Ицхак Вассерлауф, являющийся кандидатом в Кнессет от «Оцма Иегудит», был обманным путем зарегистрирован в избирательной комиссии как член от «Еврейской партии».

Религиозная сионистская партия прокомментировала это: «Регистрация производится в соответствии со всеми законами и в соответствии с соглашением».

Курсор ранее писал, что по новому опросу правый блок получает большинство. Айелет Шакед заявила, что «еще пол-места, и у нас будет правое правительство».

Также мы сообщали, что опрос показал, кого израильтяне хотят видеть новым премьер-министром Израиля. Шакед все еще не может преодолеть избирательный барьер после заключения союза с «Еврейским домом».

Напомним, что лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу пообещал, что будет руководить своим политическим блоком, пока не сформирует новое правительство.