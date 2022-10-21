Ультраортодоксы отказались пойти на поводу у Нетаниягу: что требовал лидер Ликуда

Требования Ликуда усилить нападки на министра обороны Бени Ганца не нашли отклика у лидеров ультраортодоксальных партий.

Лидер Ликуда Биньямин Нетаниягу обратился к лидерам ультраортодоксальных партий с призывом усилить нападки на министра обороны и председателя «Лагеря государственников» Бени Ганца.

Такая просьба связана с тем, что Ликуд опасается возможного сотрудничества между министром Ганцем и депутатами Кнессета от ультраортодоксальных партий ШАС и Объединенный Иудаизм Торы, которые могут договориться о формировании правительства.

В связи с этим, Нетаниягу обратился к ультраортодоксальным депутатам, чтобы они усилили атаки против Ганца.

Однако официальные представители партий ультраортодоксальных направлений заявили, что «они не видят причин для усиления нападок на Бени Ганца».

Ультраортодоксы пояснили свое решение, что они только заседали в правительстве Биньямина Нетаниягу.

Ранее Курсор информировал о результатах опроса: Две крупнейшие партии теряют места. «Ликуд» и «Еш Атид» теряют по одному месту, а «Религиозный сионизм» и «Исраэль Бейтену» приобретают.

Наш сайт заявлял, что партия Нетаниягу теряет популярность. Новый опрос показывает, что «Еш Атид» находится в пределах 6 мест от «Ликуда», и ни одна из сторон не может сформировать правительство.

Гидеон Саар рассказал, у кого больше шансов сформировать правительство. Саар сообщил, что не верит в премьер-министра Яира Лапида и не поддерживает его позицию в отношении решения о создании двух государств.

Ранее Курсор сообщал, что Ганц назвал условия вступления в коалицию с Нетаниягу.