Опрос: Две крупнейшие партии теряют места

«Ликуд» и «Еш Атид» теряют по одному месту, а «Религиозный сионизм» и «Исраэль Бейтену» приобретают.

Новый опрос, проведенный Panels Politics для Maariv, показал, что возглавляемый «Ликудом» блок получит 60 мест в Кнессете, а противостоящий блок получит 56 мест в Кнессете.

Опрос показал, что партия «Ликуд» получит 31 место по сравнению с 32 в предыдущем опросе, а партия «Еш Атид» получит 23 места по сравнению с 24 в предыдущем опросе. С другой стороны, партия «Религиозный сионизм» поднимется до 14 мест по сравнению с предыдущими 13, а партия «лагерь государственников» сохранит свои 12 мест.

Обе ультраортодоксальные партии — ШАС и «Яадут а-Тора» — остались стабильными в этом опросе, получив 8 и 7 мест соответственно. Однако «Исраэль Бейтейну» поднимется с 6 до 7 мест.

Авода и МЕРЕЦ остаются стабильными с 5 местами каждая, в то время как две арабские партии — РААМ и Объединенный арабский список (теперь состоящий только из Хадаша и Таала) — сохраняют свои прежние 4 места каждая.

Как и в других опросах, партия «Еврейский дом» не преодолевают избирательный барьер.

В опросе приняли участие 712 респондентов, представляющих взрослое израильское общество, как евреев, так и арабов. Погрешность составляет 3,7%.

Курсор писал, что один из последни опросов показал, что партия Нетаниягу теряет популярность. Новый опрос показывает, что «Еш Атид» находится в пределах 6 мест от «Ликуда», и ни одна из сторон не может сформировать правительство.

Гидеон Саар рассказал, у кого больше шансов сформировать правительство. Саар сообщил, что не верит в премьер-министра Яира Лапида и не поддерживает его позицию в отношении решения о создании двух государств.

Ранее Курсор сообщал, что Ганц назвал условия вступления в коалицию с Нетаниягу.

Нетаниягу решил разгромить Шакед на последнем отрезке кампании. По сообщению СМИ, «Ликуд» опасается потери голосов критически настроенных правых, если партия «Еврейский дом» потерпит поражение на выборах.

Курсор публиковал данные опроса: сколько мандатов получит Нетаниягу, если призовет голосовать за «Еврейский дом».

Все зависит о вас: к чему призвал Нетаниягу своих сторонников.

Напомним, мы писали, что Лапид сокращает разрыв с Нетаниягу.