Нетаниягу мог уйти в отставку в 2006 году

Новая книга бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягуу «Биби — моя история» будет опубликована 22 ноября 2022 года, но уже можно предварительно заказать англоязычную версию книги.

Цифровая версия книги в настоящее время предлагается на веб-сайте Amazon за 16,99 долларов, а версия в твердом переплете — за 35 долларов. Версия на иврите поступит в продажу после выборов в Кнессет 25-го созыва в ноябре.

В отрывке из книги Нетаниягу описал, как он чуть не ушел из политики в 2006 году.

«Поражение, которое мы понесли на выборах 2006 года, было сокрушительным, худшим в моей карьере. «Ликуд» сократился до всего 12 мандатов. Даже те, которые мы выиграли лишь с небольшим перевесом… Если бы 12-е место досталось Либерману, он был бы коронован как лидер оппозиции. В конце концов голоса солдат дали мне этот утешительный приз, скудный, но решающий. «Спасибо надо сказать и за это», — сказал я себе и направился к предвыборному штабу «Ликуда» на территории выставки. Там было почти пусто. Я говорил с гордо поднятой головой, но все — общественность, политическая система и особенно СМИ — посчитали, что моя история окончена»,- говорится в книге Нетаниягу.

«Когда я вернулся с выставки, я сказал Саре: «На этот раз это действительно похоже на конец. Может быть, я просто уйду в отставку, и мы, наконец, сможем жить своей жизнью». В этот решающий момент Сара стояла как твердая скала. «Биби, — сказала она, — это наша жизнь».

На фоне предстоящей публикации автобиографии Нетаниягу сказал: «Я родился через год после создания государства. Как солдат, полководец и государственный деятель я посвятил свою жизнь борьбе с силами, стремившимися нас уничтожить. и примириться с теми, кто протянул к нам руку».

«История моей жизни переплетается с грустью и радостью, разочарованиями и успехами, уроками, которые я выучил, и людьми, которых я любил. Моя личная история связана с историей подъема нашего народа. Мы доказали, что с верой и решимостью мы можем преодолеть любое препятствие. и обеспечить светлое будущее для нашей страны», — говорит он.

Нетаниягу добавил: «Я рад поделиться с вами своей историей в надежде, что вершины, невзгоды и озарения, которые я собрал на этом пути, вдохновят всех, кто стремится жить осмысленной жизнью».

Согласно описанию, которое появляется на Amazon, это «широкая, трогательная автобиография, в которой один из самых грозных и проницательных лидеров нашего времени рассказывает историю своей семьи, свой путь к лидерству и свою неизменную приверженность защите Израиля и обеспечению безопасности, а также его будущее».

«В этих мемуарах Биби сплетает воедино свою захватывающую личную историю с драматической историей Израиля и еврейского народа. С помощью множества ярких анекдотов он рассказывает о своей эволюции от солдата до государственного деятеля, предлагая уникальный взгляд на лидерство, чреватую геополитикой Ближнего Востока и его успешные усилия по освобождению экономики Израиля, которые помогли превратить его в глобальный центр технологических инноваций», — говорится в сообщении.

Было также отмечено, что «Нетанияггу дает красочные, подробные и показательные отчеты о своих часто бурных отношениях и переговорах с президентами Клинтоном, Обамой и Трампом. С поразительной откровенностью он копается в закулисных каналах высокой дипломатии, включая свою борьбу. против радикальных сил, которые угрожают Израилю и миру в целом, и против решающих событий, которые привели к новаторским мирным соглашениям Израиля 2020 года с четырьмя арабскими государствами».

В описании также говорится, что «Нетаниягу пишет от всего сердца и открыто принимает полемику. Эта автобиография, резкая и забавная, стремительная и полная воодушевления, станет определяющим свидетельством ценности политических убеждений и личного мужества».

Ранее Курсор писал, что новый опрос показал, что блок во главе с Нетаниягу сможет получить большинство. По имеющимся данным, блоку партий в нынешней коалиции не удается сформировать правительство, даже если «Лапид и компания» опирается на Объединенный список.

Кроме того, депутат от «Еш Атид» Рам Бен-Барак попросил прощение за то, что предположил, что у лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу проблемы с психикой.

Напомним, мы писали о праймериз в Ликуде: стало известно, кто лидирует после окончательного подсчета голосов.