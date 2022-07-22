Ford планирует выпустить 600 тыс. электромобилей к концу 2023 года

Ford инвестирует 50 миллиардов долларов в электромобили, чтобы к 2030 году половина мирового производства приходилась на электромобили.

У компании амбициозные планы по наращиванию производства электромобилей, с партнерскими отношениями в области аккумуляторов и источников сырья. Ford утверждает, что с новыми поставщиками он находится на пути к достижению своей цели по производству 600 000 электромобилей в год к концу 2023 года и увеличению производства до более чем 2 миллионов в год к концу 2026 года.

Согласно плану, Ford инвестирует 50 миллиардов долларов в электромобили, чтобы к 2030 году половина мирового производства приходилась на электромобили, а к 2050 году — на углеродную нейтральность. Ford утверждает, что обеспечил 60 гигаватт-часов, что составляет 100 процентов от годовой мощности элементов, необходимой для достижения цели к 2023 году.

Компания Ford рассказала о том, как она планирует выйти на уровень 600 000 электромобилей в год к концу следующего года.

Курсор ранее писал, что Honda запатентовала оригинальное техническое решение. Компания Honda подала патентную заявку на оригинальное техническое решение — систему выдвижных боковых юбок, которая улучшает аэродинамику при выходе автомобиля на автостраду.

Также сообщалось, что Tesla назвали самым популярным премиум-брендом в США. Несмотря на общий спад на североамериканском рынке премиум-класса, Tesla смогла увеличить продажи на 66% за первые пять месяцев 2022 года и заняла лидирующую позицию в сегменте. СМИ сообщает, что Tesla была более популярна в США, чем премиальные бренды, такие как Mercedes-Benz и BMW.