Гендиректор Volkswagen Group уходит в отставку

СМИ сообщают, что его отставка связана с задержками в разработке электромобилей для Audi, Porsche и Bentley. Сам Герберт Дисс отказался от комментариев.

Генеральный директор Volkswagen AG Герберт Дисс покинет компанию после конфликта с профсоюзом. Согласно официальному заявлению, это отставка «по взаимному согласию сторон», но авторитетные СМИ утверждают, что де-факто это увольнение.

О конфликте между Гербертом Дисом и влиятельным профсоюзом Volkswagen и основными акционерами концерна стало известно осенью прошлого года. Директор немецкого автогиганта говорил о необходимости ускоренной электрификации с помощью сокращения рабочих мест, и это чуть не стоило ему должности еще в декабре. Теперь наблюдательный совет Volkswagen AG добился своего – 1 сентября Дисс покинет свой пост.

Что касается преемника немца на посту босса Volkswagen AG, то им станет Оливер Блюм — опытный менеджер, работавший в структурах автогиганта с 1994 года, у руля Porsche с 2015 года и в совете директоров всей Volkswagen Group с 2018 года.

Курсор ранее писал, что Honda запатентовала оригинальное техническое решение. Компания Honda подала патентную заявку на оригинальное техническое решение — систему выдвижных боковых юбок, которая улучшает аэродинамику при выходе автомобиля на автостраду.

Также сообщалось, что Tesla назвали самым популярным премиум-брендом в США. Несмотря на общий спад на североамериканском рынке премиум-класса, Tesla смогла увеличить продажи на 66% за первые пять месяцев 2022 года и заняла лидирующую позицию в сегменте. СМИ сообщает, что Tesla была более популярна в США, чем премиальные бренды, такие как Mercedes-Benz и BMW.