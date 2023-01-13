Люксовый бренд существенно снизил цены на свои автомобили в Израиле

Известный бренд снизил цены на свои автомобили в Израиле на десятки тысяч шекелей.

После волны снижения цен в Китае, Tesla снизила цены на авто и в Израиле.

Согласно новому прайс-листу, опубликованному производителем, базовая версия Tesla 3, цена которой без налогов составляла 180 000 шекелей, теперь стоит 160 000 шекелей без налогов. Это означает, что цена базовой Tesla 3 с налогом упала за одну ночь с 242 000 шекелей до 205 000 шекелей.

Кроме того, Tesla 3 Long Range, которая до вчерашнего дня стоила 289 тысяч шекелей с налогами, теперь стоит 252 тысячи шекелей. Tesla 3 в самой лучшей комплектации — Performance — теперь стоит 289 000 шекелей вместо вчерашних 319 000 шекелей.

В то время, как Hyundai, Kia, Volkswagen и другие производители предлагают автомобили, цена которых начинается примерно с 240 000 шекелей за оснащенную модель, цена Tesla теперь начинается со значительно более низкого порога.

Отметим, что буквально на прошлой неделе в Китае вспыхнули протесты из-за скидок на Tesla, которые подорвали стоимость подержанных автомобилей.

Скидка Tesla значительна, но не только для Израиля. Согласно международным сообщениям, на этой неделе Tesla сделала скидки на свои автомобили в ряде основных рынков, таких как Германия и США. Цель скидок, которые, согласно публикациям по всему миру, достигают 17% для определенных моделей, состоит в том, чтобы конкурировать с основными производители автомобилей, которые недавно представили новые электрические модели. Но не только: сама Tesla готовится представить обновленную Tesla 3, и перед ее презентацией компания должна дать клиентам стимул для покупки текущей модели.

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