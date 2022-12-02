Во Франции разрешили заправлять авто маслом для фритюра

В последнее время на французских автозаправках стали возникать конфликты из-за перебоев с горючим.

Во Франции катастрофически не хватает топлива из-за забастовок на местных нефтеперерабатывающих заводах. Так, в последнее время на автозаправках часто возникают ссоры из-за перебоев с горючим.

Об этом сообщает La Tribune.

В связи с этим во Франции временно разрешили вместо топлива заправлять автомобили маслом для фритюра.

С предложением использовать альтернативное топливо выступили депутаты из «Нового народного эколого-социального союза». Законопроект был принят Национальным собранием Франции в первом чтении еще летом, но был заветирован Сенатом.

«По данным экологов, из 10 литров рафинированного масла, правильно декантированного и отфильтрованного, можно получить 8 литров топлива», — говорится в материале.

Специалисты подчеркивают, что при использовании рециклированного масла будет выделяться на 90% меньше парниковых газов, чем при сжигании обычного дизельного топлива. Кроме того, такая альтернатива стоит гораздо меньше, чем добываемое топливо.

«Использовать масло для жарки смогут только определенные автопарки, то есть транспортные средства, принадлежащие компаниям, которые получают оплату от одного специального насоса», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, британские эксперты рассказали о том, как водители могут сэкономить топливо при поездках на автомобиле, не особо ограничивая себя в удовольствии от вождения.

Автолюбители имеют много возможностей сэкономить топливо при поездках, не особо ограничивая себя в удовольствии от вождения.

До этого Курсор информировал о том, что 1 сентября произошло падение максимальной стоимости бензина с октановым числом 95 на заправках самообслуживания в Израиле на 0,21 шекеля до 6,37 шекеля за литр.

Также мы рассказывали, что в Израиле ожидают повышение тарифов на электроэнергию.