США: Россия замышляет атаку под флагом другой страны

Анонимный американский чиновник заявил что Россия планировала распространить видеоматериалы, на которых демонстрировалась бы фальшивая атака украинских военных на Россию, которая послужила бы поводом для объявления войны.

США получили разведданные, указывающие на то, что российское правительство разработало план по организации ложного нападения, которое изображало бы нападение украинских военных или их разведывательных сил на российскую территорию, чтобы создать предлог для военных действий против Украины, заявил высокопоставленный представитель администрации Байдена.

Об этом пишет Times of Israel.

По словам чиновника, который не уполномочен комментировать и говорит на условиях анонимности, план включал создание наглядного пропагандистского видеоролика, в котором были бы показаны инсценированные взрывы и использовались трупы и актеры, изображающие скорбящих.

План, который был раскрыт в рассекреченных разведданных, переданных украинским чиновникам и европейским союзникам, является последним утверждением США и Великобритании о том, что Россия планирует использовать ложный предлог для войны против Украины.

США не предоставили подробной информации, подтверждающей выводы разведки. По словам чиновника, администрация Байдена предпринимает согласованные усилия по обнародованию данных разведки в надежде, что они отговорят Россию от вторжения в Украину.

Как ранее сообщал Курсор, в НАТО заявили, что наращивание присутствия России в Беларуси является крупнейшим за 30 лет. Генсек альянса заявил, что только в Беларуси сейчас находится более 30 тысяч российских военных, а у восточной границы Украины расположились еще 100 тысяч обученных солдат.

Кроме того, Байден одобрил ввод войск США в Восточную Европу. Президент США готов отправить 2 тысячи американских военных в Польшу и Германию на фоне обострения ситуации между Украиной и Россией. Как сообщается, войска прибудут из Форт-Брэгга, Северная Каролина.

Редакция Курсор также писала, что Путин заявил, что все еще открыт для переговоров с Западом. Президент РФ отметил, что несмотря на то, что США и союзники игнорирую требования России в области безопасности, он готов находить компромиссы и сделать все для снижения напряженности на границу с Украиной.

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