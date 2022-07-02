ЕС призывает рф прекратить ракетные обстрелы мирного населения Украины

В Евросоюзе считают российские атаки по населению Украины военным преступлением и призывают страну прекратить обстрелы.

россия* продолжает наносить ракетные удары по территории Украине, в результате которых погибают мирные жители. В Евросоюзе считают это военным преступлением и призывают страну остановить обстрелы гражданских объектов.

Об этом сообщил верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель на своей странице в социальной сети Twitter.

Он отреагировал на недавнюю ракетную атаку российских военных по Одесской области, где погибло более 20 человек, еще 40 получили ранения.

По словам Жозепа Борреля, лица, которые причастны к военным преступлениям в Украине, будут привлечены к ответственности в соответствии с международным правом.

«Курсор» писал ранее, что в ночь на 1 июля российская федерация совершила удар по Одесской области. Ракеты Х-22 попали в многоквартирный дом и две базы отдыха. В результате атаки погиб 21 человек.

Еще мы писали, что 25 июня российская федерация совершила массовый ракетный обстрел по территории Украины со стороны Беларуси. В ударах были задействованы бомбардировщики Ту-22М3, которые вылетали с военного аэродрома «шайковка» (калужская область, рф) и истребители Су-34 и Су-35 взлетевшие с военного аэродрома «сеща» (брянская область, рф).

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!