Массированный обстрел Украины 25 июня: появилась запись переговоров пилотов рф

В ударах были задействованы бомбардировщики Ту-22М3, которые вылетали с военного аэродрома «шайковка» (калужская область, рф) и истребители Су-34 и Су-35 взлетевшие с военного аэродрома «сеща» (брянская область, рф).

В сети опубликовали запись разговоров пилотов истребителей и бомбардировщиков рф*, принимавших участие в массированном обстреле украинских городов с территории Беларуси.

Запись опубликовал проект «Беларускі Гаюн».

Как известно, рано утром и вечером 25 июня из воздушного пространства Беларуси истребителями и бомбардировщиками вкс рф был нанесен массированный ракетный удар по территории Украины.

Благодаря перехвату переговоров пилотов, удалось воспроизвести хронологию ракетных обстрелов Украины начиная с 03:45 25 июня 2022 года, определить точки взлета и районы запусков ракет. Удары по территории Львовской, Житомирской, Черниговской и Киевской областей Украины наносились ракетами Х-32 и Х-59МК.

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Отметим также, что по данным командования Воздушных сил ВСУ, по территории Украины было выпущено более 50 ракет различных типов. К счастью, часть ракет оккупантов была сбита средствами противовоздушной обороны ВСУ.

Ранее Курсор писал, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!