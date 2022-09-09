Российский миллиардер Фридман предложил 1 млрд долларов в надежде избавиться от санкций

После того, как владелец Альфа-банка был внесен в санкционный «черный» список, Фридман, как и другие российские олигархи стремятся заключить свои собственные сделки с Западом.

Российский бизнесмен Михаил Фридман предлагает перевести 1 миллиард долларов своего личного состояния в украинский банк, соучредителем которого он является. По словам людей, знакомых с этим вопросом, соответствующее предложение направлено на то, чтобы убедить Великобританию снять с него санкции.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Предложение Фридмана входит в число предложений, которые занесенные в черный список руководители предприятий, банков и компаний делают западным властям, поскольку эти страны проводят кампанию по нанесению экономического ущерба россии* в ответ на ее войну в Украине», — говорится в материале.

При этом, как отмечает издание, сам Фридман отрицает, что предлагал Украине «услугу за услугу».

«Великобритания не потворствует уклонению от санкций», — заявили в министерстве иностранных дел Великобритании.

Как известно, в марте, после вторжения россии в Украину, западные союзники ввели санкции в отношении российских олигархов и политических союзников президента россии владимира путина. Среди тех, кого преследуют Европейский Союз и Великобритания, были Михаил Фридман, владеющий контрольным пакетом акций Альфа-банка, и его деловые партнеры Петр Авен и Герман Хан.

«Хотя ни один из них не попал под санкции США, и они настаивают на том, что не имеют никакого влияния на правительство в москве или на его ведение войны в Украине, Альфа-банк, один из крупнейших частных финансовых институтов россии, занесен в черный список Минфина США», , — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, в июле главы МИД стран-членов Европейского Союза согласовали очередные ограничения против российской федерации. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По его словам, документ вводит эмбарго на золото и дополнительные ограничения на государственные закупки, а также на прием депозитов.

Сиярто также отметил, что в список санкций ЕС будут добавлены 48 частных лиц, в частности, вице-премьер россии, несколько официальных лиц рф и девять организаций, в том числе Сбербанк.

Кроме этого, президент Польши призвал демонтировать Nord Stream 2. Анджей Дуда считает, что не может быть возвращения к привычному бизнесу с россией, когда та воюет с Украиной и оккупирует ее территории.

Наша редакция писала, что Трюдо анонсировал новые санкции Канады против рф. Партнеры Украины обеспокоены последствиями российской агрессии — инфляцией, энергетическим и продовольственным кризисом.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!