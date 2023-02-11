Боец рф расстрелял сослуживцев в спины: момент попал на видео

В российской армии стрельба по сослуживцам не редкость.

Россиянин начал расстреливать своих товарищей, которые убегали из окопа от гранаты, брошенной ВСУ.

Видео опубликовал в Telegram украинский журналист Роман Бочкала.

По его данным, гранату в окоп оккупантов сбросили операторы дрона 30 омбр имени князя Острожского.

В окопе, куда попала граната, пребывали семь бойцов рф*. Часть из них успела сбежать, трое получили ранения и не смогли передвигаться.

На 44 секунде ролика видно, как уцелевший оккупант в окопе не бросился помогать раненым, а пустил автоматную очередь в спины тех товарищей, которые бросились в бега.

В прошлом году известен случай, когда бывшие заключенные рф, которые приехали воевать в Украину, расстреляли бойцов «днр». Под действием наркотиков они перепутали «своих» с украинскими диверсантами.

Отметим, Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби спрогнозировал новое наступление россиян на Украину весной. Поэтому союзникам Киева важно успеть передать вооружение до того, как на фронте начнется обострение.

Накануне сообщалось, как украинским бойцам удалось сбить российскую ракету с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса, Курсор публиковал видео.

Напомним, аналитики Института изучения войны спрогнозировали, что россия готовится к затяжной войне с Украиной.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!