Россия готовится к затяжной войне на Украине — аналитики ISW

кремль* продолжает принимать меры по постепенной подготовке оборонно-промышленной базы страны к затяжной войне в Украине, избегая при этом более широкой экономической мобилизации.

президент рф владимир путин накануне провел заседание наблюдательного совета агентства стратегических инициатив и поручил агентству оказать поддержку субъектам федерации в развитии производства беспилотных авиационных комплексов.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

заместитель председателя совета безопасности рф дмитрий медведев ранее заявлял, что российские военные производители намерены расширить поставки разведывательно-ударных беспилотников для поддержки операций в Украине, а официальные лица рф и Ирана, как сообщается, планируют построить в рф завод по производству 6 000 БПЛА.

медведев заявил, что рф необходимо увеличить производство различных вооружений, в том числе современных танков, в ответ на западную военную помощь Украине.

Голландская группа с открытым исходным кодом Oryx сообщила, что российские войска потеряли 1 012 подбитых танков в Украине, а еще 546 танков были захвачены украинскими войсками. Oryx сообщил, что эти совокупные потери составляют примерно половину танков, которые российские войска направили в Украину в начале вторжения.

Аналитики отмечают, что россиянам необходимо быстро восполнить эти потери в танках, чтобы сохранить способность вести крупномасштабные механизированные маневренные боевые действия в преддверии вероятного увеличения темпов наступательных операций на востоке Украины. медведев, вероятно, сформулировал свои призывы к увеличению производства как ответ на западную военную помощь, чтобы скрыть тот факт, что существенные потери военной техники вызывают необходимость увеличения производства.

Аналитики добавили, что усилия кремля по постепенной подготовке оборонно-промышленной базы рф к затяжной войне, избегая при этом более широкой мобилизации российской экономики, по-прежнему несовместимы с масштабами войны, которую российские военные ведут в Украине, и масштабами потерь российской военной техники.

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Наш сайт уже сообщал, что у Зеленского заявили, что наступление россии уже началось.

Также мы рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном подтвердил запрос Украины на тяжелое вооружение и истребители.

Помимо этого командир пехоты в отставке полковник Ричард Кемп заявил, что в планах путина «блицкриг» и захват новых украинских территорий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!