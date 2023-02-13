Новая разработка рф: дрон «аналогов нет» оказался дешевкой с Алиэкспресс

В приморье* в режиме полной секретности прошли испытания якобы отечественной разработки, которой «аналогов нет» — боевого дрона самолетного типа с вертикальным взлетом, сообщается в Telegram-канале главы приморского края олега кожемяко.

Чиновник заявил, что на 55% дроны состоят из российских комплектующих и будут отправлены «в зону спецоперации».

Однако боевой дрон оказался вовсе не российской разработкой, а китайской, которую можно купить на Алиэкспресс за 8 тыс. долларов. Дрон производит фирма CUAV Tech, его модель — Raefly VT260. Самая лучшая сборка такого дрона продается за 18 тыс. долларов.

То, что дрон подделка с Алиэкспресс заметили зрители ролика и читатели Telegram чиновника, которые обвинили местные власти в «распиле» денег. В Telegram разразилась настоящая битва между критиками губернатора и теми, кто его защищает. Последние обвинили недовольных обманом в украинстве.

Подтверждением тому, что дрон китайский, является не только схожесть его корпуса на вышеуказанную модель, но и обозначения на пульте управления. На нем отчетливо видно название американской фирмы, а все указания нанесены на английском языке.

Губернатора любые аргументы не смущают. Он заявляет, что просто приморский беспилотник разработан «по тому же принципу, что и все БПЛА такого типа, а начинка в нем уникальная и отечественная». Критики чиновника домогаются, чтобы тот рассказал, где в приморье расположен завод по производству «уникальной разработки».

К слову, не первый раз российский военпром попадает в подобные ситуации. Ранее в рф уже был представлен беспилотник «добрыня» и боевой «робот-пес», которые также оказались китайскими и так же — с Алиэкспресс.

Напомним, бойцы украинской армии нашли простой способ, как сбивать дроны-камикадзе из РФ под названием Ланцет.

Ранее путин похвастался гиперзвуковым ракетным комплексом «циркон», которому «аналогов нет».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!