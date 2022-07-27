ВСУ нашли простой способ, как сбивать российские дроны-камикадзе Ланцет: опубликовано фото

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что вчера, 26 июля, украинские военные сбили российский дрон-камикадзе типа «Ланцет». Этот российский беспилотник пытался атаковать одну из украинских радиолокационных станций в Николаевской области.
Эксперты Defense Express отметили, что в сообщении Оперативного командования «Юг» также следует обратить внимание на важную дополнительную деталь, а именно на то, что российский «Ланцет» был сбит простейшим способом, а именно огнем стрелкового оружия.
Это, как пишет военный портал, означает сразу две вещи. «Первая – украинские солдаты умело защищают важные объекты от низколетящих воздушных целей. Вторая – украинские специалисты досконально изучили экземпляр «Ланцета», более недели назад упавший на территории Запорожской области. И при этом увидели, что все эти «аналогов нет» технологии россиян довольно легко можно разбить о меткий огонь украинских бойцов», — отмечают в материале.
По текущим данным, российский дрон-камикадзе «Ланцет» в модернизированной версии имеет боевую часть 3 кг, взлетную массу – 12 кг и дальность полета в 40 км. Скорость полета — 110 км/ч при горизонтальном полете и 300 км/ч при атаке цели.
Ранее наш сайт писал, что Натан Щаранский похвалил Лапида за позицию по отношению к россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!