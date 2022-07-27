ВСУ нашли простой способ, как сбивать российские дроны-камикадзе Ланцет: опубликовано фото

Как сообщили в ВСУ, российский «передовой» дрон был сбит огнем стрелкового оружия. Фото разбитого «Ланцета» смотрите ниже.

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что вчера, 26 июля, украинские военные сбили российский дрон-камикадзе типа «Ланцет». Этот российский беспилотник пытался атаковать одну из украинских радиолокационных станций в Николаевской области.

ЗСУ збили російський дрон-камікадзе "Ланцет", яким окупанти намагалися вдарити по радіолокаційній станції на Миколаївщині https://t.co/7O1jopOGLR pic.twitter.com/nZZ4Ito5qI — Еспресо (@EspresoTV) July 26, 2022

Эксперты Defense Express отметили, что в сообщении Оперативного командования «Юг» также следует обратить внимание на важную дополнительную деталь, а именно на то, что российский «Ланцет» был сбит простейшим способом, а именно огнем стрелкового оружия.

Это, как пишет военный портал, означает сразу две вещи. «Первая – украинские солдаты умело защищают важные объекты от низколетящих воздушных целей. Вторая – украинские специалисты досконально изучили экземпляр «Ланцета», более недели назад упавший на территории Запорожской области. И при этом увидели, что все эти «аналогов нет» технологии россиян довольно легко можно разбить о меткий огонь украинских бойцов», — отмечают в материале.

По текущим данным, российский дрон-камикадзе «Ланцет» в модернизированной версии имеет боевую часть 3 кг, взлетную массу – 12 кг и дальность полета в 40 км. Скорость полета — 110 км/ч при горизонтальном полете и 300 км/ч при атаке цели.

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