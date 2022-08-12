Путинский пропагандист соловьев пригрозил Великобритании ядерным ударом

Российский пропагандист владимир соловьев* снова намекнул на то, что по британским островам нужно нанести ядерный удар.

Путинский пропагандист владимир соловьев начал критиковать министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, и в очередной раз призвал нанести ядерный удар по британским островам.

Об этом сообщает издание The Daily Mail.

По его словам, западные страны продолжают нагнетать обстановку. Ему не понравилось то, что Бен Уоллес заявил, что военные базы в Крыму являются законной военной целью Украины. соловьев призвал к последовательности и заявил, что, следуя логике министра обороны Великобритании, любая цель в россии, скорее всего, будет считаться законной британцами.

«Это страна подходящей площади для «Сармата», которая на этом спекулирует, — заявил соловьев. — Один, не шесть вариантов HIMARS, всего один «Сармат». И при этом еще останется часть боеголовки», — высказался он о российской ядерной ракете, которая представляет собой систему шахтного базирования пятого поколения.

«Курсор» писал ранее, что по словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, путин рассчитывал на то, что западные страны устанут поддерживать Украину и прекратят поставлять ей оружие, но планы главы кремля провалились, потому что Запад начал усиливать свою как финансовую, так и военную помощь Киеву.

Еще мы писали, что путинский пропагандист Владимир Соловьев в разговоре с итальянским телеведущим проболтался, что армия рф хочет дойти до Приднестровья.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!