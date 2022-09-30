Абсолютный рекорд: россия засекретила 6,5 триллионов рублей в бюджете

Правительство рф решило засекретить четверть бюджета на 2023 год, что обусловлено подготовкой к длительным военным действиям в Украине и оккупацией ее территорий.

Согласно расчетам журналистов, в рамках бюджета на следующий год выделяется около 6,5 триллиона рублей для засекреченных или неопределенных расходов, что является абсолютным рекордом за все время.

Об этом сообщает Bloomberg.

После февраля этого года, когда россия преступно вторглась на территории Украины, кремль начал чаще скрывать состояние финансов страны. Например, власть прекратила публикацию некоторых ключевых статистических данных, в том числе подробной разбивки торговли.

По информации счетной палаты, уровень расходов для секретных нужд в первые 6 месяцев 2022 года составил чуть менее 19%. Журналисты утверждают, что тайные расходы в бюджете были на самом высоком уровне в 2015 году – 21%, а на самом низком в 2021 году – 14,9%.

Всего в бюджете предусмотрено 9 основных статей расходов:

соцполитика – 25,3%;

нацоборона – 17,1%;

нацбезопасность – 14,3%,

развитие экономики – 12,6%;

основные госнужды – 7,3%;

долговые обязательства – 5,2%;

медицина – 5.1%;

образование – 4,7%;

другие расходы – 8,4%.

В целом за год планируется потратить 29 триллионов рублей.

Ранее эксперт предположил, как долго рф сможет продолжать войну в Украине.

Также «Курсор» сообщал о том, что Минобороны Украины оценил состояние ядерного оружия рф и риски его применения.

Помимо этого, россия ищет основания, как обосновать участие в войне белорусской армии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!