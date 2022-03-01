Американский чиновник: Российское наступление на Киев застопорилось

В США заявляют, что Россия, по всей видимости, готовится к затяжной войне, так как план по «блицкригу» столицы не сработал из-за отчаянного сопротивления украинских военных.

Наступление российских войск на Киев временно застопорилось из-за сопротивления украинцев, а также нехватки топлива и продовольствия, заявил высокопоставленный представитель оборонного ведомства США.

«Мы в целом чувствуем, что российское военное движение… всеобъемлющее движение на Киев, на данный момент застопорилось», — сказал чиновник журналистам.

«Мы считаем, что частично это связано с их собственным обеспечением и логистикой», — сказал чиновник.

«И мы также думаем, что в целом… сами русские перегруппировываются, переосмысливают и пытаются приспособиться к трудностям, с которыми они столкнулись».

Курсор ранее писал, что российские войска нанесли удар по киевской телевышке недалеко от Бабьего Яра. Оккупанты из РФ начали атаковать коммуникационные объекты Украины — первым из них стала главная телевышка столицы, в которую были направлены три ракеты.

Кроме того, над Харьковом сбили российский самолет, который бомбил жилые дома. Украинская противовоздушная оборона продолжает сбивать российские самолеты и ракеты. Теперь был сбит самолет, пилоты которого осуществляли военные преступления.

В сети показали, во что российские захватчики превратили небольшой украинский город Ахтырка. Небольшой город Ахтырка в Сумской области пытаются захватить российские войска. Населенный пункт с населением примерно 47 тысяч человек держит оборону, за что оккупанты нещадно его расстреливают ракетами, бросают бомбы.

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