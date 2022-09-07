Американский генерал рассказал, когда Украина сможет освободить Крым

По словам бывшего командующего американскими силами в Европе Бена Ходжеса, выход на позиции до 23 февраля возможен уже в 2022 году, а деоккупация Крыма может произойти в 2023 году.

Об этом американский военный заявил в интервью 24 канала.

«Я уверен, что у россиян нет воли к борьбе. Они не идут в армию. Кремль ищет резервы в Северной Корее, Африке, Сирии. Даже по тюрьмам, чтобы кого-то заставить воевать в составе жалкой русской армии. Потому что люди не хотят становиться ее частью. Все это подсказывает, что россияне уязвимы и истощены», — заявил Ходжес.

По его словам, армия россии* «посыпится», если сойдутся несколько важных факторов: сохранение единства, поддержка Украины всем необходимым, если все и дальше будут говорить о необходимости победы Украины и помощи ей этого достичь.

«Я чувствую, что в следующие несколько недель нас ждут тяжелые бои, и потенциально, что российские войска посыпятся. Я не вижу, как они могут улучшить свое положение в ближайшее время. Однако Америка должна предоставить Украине все необходимое», — сказал военный.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал жителей Крыма и других территорий Украины, который находятся под контролем россиян, подготовиться к периоду деоккупации.

Ранее Курсор писал, что израильский офицер рассказал, как удары по Крыму сказались на россиянах. Украинские военные нанесли удары по различным целям в Крыму, оккупированному россией.

Наша редакция писала, что израильский аналитик рассказал, как рф будет пытаться остановить ВСУ на юге. Военный эксперт рассказал, какую тактику будут использовать россияне, чтобы остановить контрнаступление ВСУ на юге Украины.

Кроме этого, эксперт рассказал, почему Черноморский флот рф фактически «вышел» из войны. Военный эксперт Павел Нарожный считает, что Черноморский флот рф практически «сдулся» и объяснил, почему он уже не имеет сильного влияния на военные действия.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!