Американский Генерал: ВСУ отбросят оккупантов к позициям 23 февраля

Отставной генерал Бен Годжес считает, что украинские военные имеют все шансы вернуть захваченные территории еще до конца этого года. Для этого нужно, чтобы Запад ускорил поставки оружия.

Украинские военные смогут оттеснить российских захватчиков к так называемой линии 23 февраля к концу 2022 года, но для этого необходимо наладить быстрые поставки оружия с Запада. Активные боевые действия в Украине могут продолжаться даже зимой.

Об этом заявил экс-командующий силами США в Европе, отставной генерал Бен Годжес.

«Я считаю, что если Запад/США продолжат поставлять все обещанное более быстрыми темпами, то украинские силы смогут оттеснить российские войска к линии 23 февраля к концу этого года. Ситуация уже существенно меняется в пользу Украины», — оценил Годжес.

Он также выразил мнение, что украинские защитники смогут освободить юг страны, если у них будет необходимое оружие, в том числе дальнобойное.

Кроме того, по мнению генерала, необходимо также улучшить логистические сети внутри Украины и, возможно, привлечь коммерческие компании из США или Великобритании.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.