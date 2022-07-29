Американский политик призывает срочно направить Украине дальнобойные ракеты

Старший советник Конгресса США призвал в кратчайшие сроки страны Запада направить Украине ракеты ATACMS и современные танки для того, чтобы уничтожить российские войска.

Вчера в сети появилось жуткое видео, на котором видно, как оккупанты издеваются над пленным украинским военным. Эти кадры быстро облетели весь мир и уже даже в правительстве США отреагировали на зверства россиян.

Старший советник Конгресса США Пол Массаро заявил: «Чудовищное зло совершили российские оккупанты. Больше никаких отсрочек. Помогите Украине покончить с этим Варварство и разврат российских захватчиков вызывают возмущение. Кастрация, убийства, изнасилования, убийства детей, сравнение городов с землей. Бесконечное зло».

Он призывает срочно направить ракеты ATACMS Украине. Это те самые дальнобойные ракеты. Также он требует отправить современные танки и любое вооружение, которое будет необходимо Украине для завершения войны.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.