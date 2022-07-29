Американский политик призывает срочно направить Украине дальнобойные ракеты

Вчера в сети появилось жуткое видео, на котором видно, как оккупанты издеваются над пленным украинским военным. Эти кадры быстро облетели весь мир и уже даже в правительстве США отреагировали на зверства россиян.
Старший советник Конгресса США Пол Массаро заявил: «Чудовищное зло совершили российские оккупанты. Больше никаких отсрочек. Помогите Украине покончить с этим Варварство и разврат российских захватчиков вызывают возмущение. Кастрация, убийства, изнасилования, убийства детей, сравнение городов с землей. Бесконечное зло».
Он призывает срочно направить ракеты ATACMS Украине. Это те самые дальнобойные ракеты. Также он требует отправить современные танки и любое вооружение, которое будет необходимо Украине для завершения войны.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
Стало известно, сколько Украина тратит на армию. Украинский депутат заявил, что украинское правительство тратит на сектор обороны около 15% от ВВП. Интересно, что в мирное время Украина тратила на армию как минимум в 2 раза меньше.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!